"Тигри" з Криму поїдуть у Донецьк втихомирювати фанів футболу (фото)

18:27, 19 квітня 2012
Крым
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Навчилися у французів

Полк спеціального призначення "Тигр", який базується у феодосійському регіоні Криму, через 1,5 місяця вирушить до Донецька на час проведення футбольного чемпіонату. Усього з півострова до міста на сході Україні відправляться 360 бійців внутрішніх військ.

Кримські "тигри" відпрацьовують зараз тактику забезпечення порядку під час матчів Чемпіонату Європи з футболу, фінальний етап підготовки пройшов на стадіоні в Феодосії.

За легендою навчань група агресивно налаштованих футбольних фанатів, незадоволених програшем команди, учинила бійку. Бійці спецпідрозділу розділили правопорушників на групи, відтіснили їх і вивели зі стадіону.

Українські правоохоронці діяли під керівництвом інструкторів французької жандармерії, які протягом місяця вчили їх євронормам забезпечення порядку під час масових заходів.

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