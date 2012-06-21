Відправлення 3 поїздів перенесли із Севастополя у Сімферополь

Придніпровська залізниця тимчасово перенесла пункт відправлення та призначення 3 поїздів із Севастополя у Сімферополь через роботи з реконструкції автодорожнього мосту біля залізничного вокзалу у місті, повідомила прес-служба залізниці.

Із 18 червня поїзда № 39/40 "Севастополь - Київ", № 17/18 "Севастополь - Москва", з 26 червня № 269/270 "Санкт-Петербург - Севастополь" будуть тимчасово курсувати до Сімферополя.

Придніпровська залізниця просить пасажирів бути уважними і наперед одержувати інформацію через вокзали і довідкові сервіси.