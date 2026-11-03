Повернувся додому через 28 років: колишній десантник завершив навколосвітню подорож

У його рідному місті зібралися до тисячі людей, щоб привітати мандрівника.

Британський мандрівник Карл Бушбі повернувся додому після подорожі, яка тривала 28 років. За цей час він пішки подолав близько 50 тисяч кілометрів і перетнув чотири континенти. Як повідомляє Euronews, на його шляху були джунглі, пустелі та крижані простори, арешти й численні бюрократичні перешкоди.

У понеділок, 2 листопада, колишнього десантника урочисто зустріли в рідному місті Галл в Англії. 57-річний Бушбі повернувся до міста, звідки вирушив майже три десятиліття тому. У центрі Галла на північному сході Англії зібралися до тисячі людей, щоб привітати мандрівника та відзначити його досягнення. За день до цього він перетнув відомий міст Гамбер, оповитий густим туманом, а потім подолав останні кілометри до центру міста та будинку своєї матері.

Бушбі подякував усім, хто допомагав йому протягом експедиції, яку він назвав "Експедицією Голіаф".

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"Я не зробив цього сам. Ви навіть не уявляєте, скільки людей було залучено до цієї подорожі й допомагало нам долати перешкоди. Ми протистояли урядам і впоралися з одними з найскладніших випробувань", – сказав Бушбі.

Задум незвичайної експедиції з'явився в середині 1990-х років. Тоді батько Карла, Кіт, надіслав йому листівку до дня народження. Колишній військовий розповів про дискусію серед бійців спецпідрозділів щодо можливості пройти пішки з Лондона до Нью-Йорка, перетнувши Берингову протоку. У далекому минулому Азію та Північну Америку з'єднувала ділянка суходолу, відома як Берингия. Науковці вважають її одним із маршрутів, якими до Америки могли потрапити доісторичні популяції людей.

Ця історія надихнула Бушбі прокласти на карті маршрут, який мав з'єднати Європу, Азію та Північну Америку. Однак Нью-Йорк не став кінцевою точкою подорожі – мандрівник продовжив маршрут аж до південного краю Чилі.

"І на цьому все. Щойно ця ідея оселилася в моїй голові, дороги назад уже не було", – згадував він.

Для себе Бушбі встановив два правила: не користуватися жодним транспортом, щоб просуватися маршрутом, і повернутися додому також пішки.

1 листопада 1998 року 29-річний мандрівник вирушив із чилійського міста Пунта-Аренас. У кишені він мав лише близько 500 доларів. Спочатку Бушбі розраховував, що подорож триватиме приблизно 12 років, однак повернення додому зайняло 28 років.

Джунглі, Берингова протока ята арешти

Маршрут пролягав через одні з найскладніших для подорожей регіонів планети. У Патагонії Бушбі довелося витримувати надзвичайно сильні вітри, а в Центральній Америці – перетнути регіон Дар'єн. Це важкодоступна територія джунглів і гір між Колумбією та Панамою, де майже немає доріг.

У 2001 році мандрівника затримали на 18 днів після того, як він пройшов через прикордонну зону Панами з обмеженим доступом.

Одним із найнебезпечніших етапів стала спроба перетнути Берингову протоку між Аляскою та Росією у 2006 році. Бушбі вирушив у цей перехід разом з американським мандрівником Димитрієм Кіффером. Вони зіткнулися з екстремально низькими температурами та нестабільними крижаними масивами.

Під час переходу ситуація стала настільки небезпечною, що мандрівників евакуювали гелікоптером. Згодом вони продовжили експедицію. В якийсь момент обоє провалилися в крижану воду й ледь не втратили свої запаси.

Після успішного перетину протоки російська влада заарештувала мандрівників за незаконний в'їзд до країни. Їм загрожувала депортація.

Візові проблеми та пандемія

Попри небезпеки, пов'язані з екстремальними природними умовами, однією з найбільших проблем Бушбі назвав бюрократію. Подорож територією Росії тривала майже десять років. Причинами стали складнощі з отриманням віз, а також погодні умови, які дозволяли просуватися маршрутом лише кілька місяців на рік.

У 2012 році, після відмови російської влади видати йому візу, Бушбі організував протестний марш із Лос-Анджелеса до посольства Росії у Вашингтоні. Зрештою ця акція допомогла йому отримати необхідні документи.

Коли виникали адміністративні перешкоди, мандрівник тимчасово повертався до США або Мексики, де міг жити з меншими витратами. Після цього він знову вирушав до місця, на якому довелося перервати подорож.

У Китаї Бушбі також перебував під наглядом поліції, а пандемія COVID-19 спричинила чергову затримку. Згодом геополітична напруженість перекрила йому маршрути через Росію та Іран, тому довелося шукати незвичайний спосіб продовжити експедицію.

31 день плив через Каспійське море

Одним із найвражаючих етапів подорожі стало перетинання Каспійського моря. Оскільки використання човна порушило б головне правило експедиції, Бушбі вирішив подолати водну перешкоду вплав.

На це пішов 31 день, хоча сам мандрівник визнавав, що не був хорошим плавцем. Щоб витримати тривалий перехід, він використовував гідрокостюм і рятувальний жилет. Пересувався за допомогою техніки, яку назвав "floatimming" – поєднання плавання та утримання на воді.

Перешкоди чекали на нього й у Європі. Через обмеження терміну перебування в окремих країнах Бушбі доводилося планувати маршрут тримісячними відрізками.

Останнім великим випробуванням стала Ла-Манш. На початку жовтня мандрівник переплив протоку, щоб знову дістатися Великої Британії.

"Приємно знову відчувати під ногами британську землю після стількох років", – сказав він після повернення.

Протягом 28 років Бушбі отримував допомогу від різних спонсорів, однак фінансування не завжди було стабільним, повідомляє ЗМІ. Економічна криза 2008 року позначилася і на компаніях, які підтримували експедицію: деякі з них припинили фінансування.

Останні 16 років основним джерелом підтримки для мандрівника була продюсерська компанія, заснована Бо Віллімоном, автором серіалу "Картковий будинок", та музичним продюсером Джорданом Таппісом.

Однак, за словами Бушбі, не менш важливу роль відіграла допомога незнайомців у країнах, через які пролягав його маршрут. Люди надавали йому притулок у тимчасових помешканнях, деякі з яких були побудовані навіть із автомобільних деталей.

У Перу родина лікаря доглядала за мандрівником, коли він тяжко захворів. Часто люди, які самі мали дуже мало, ділилися з ним їжею та дахом над головою, нічого не вимагаючи натомість.

"Мене приймали люди, які були біднішими за всіх. Я зустрів 99,9999% найкращих людей. Кожна культура, кожна країна реагували однаково", – розповів Бушбі.

Вперше побачить онуку

Повернення до Галла означає для мандрівника не лише завершення неймовірної подорожі, а й довгоочікувану зустріч із близькими. Бушбі планує побачитися з матір'ю Анджелою та 36-річним сином Адамом. Крім того, він уперше познайомиться зі своєю 12-річною онукою.

Водночас після майже трьох десятиліть у дорозі на нього чекає нове випробування – повернення до звичайного життя.

В інтерв'ю AFP, яке він дав у вересні на півночі Франції, мандрівник зізнався, що непокоїться через майбутнє.

"Мені доведеться спробувати знову пристосуватися до світу дорослих", – сказав Бушбі.

Історія його подорожі стане основою повнометражного документального фільму. Німецький режисер Вернер Герцог, відомий стрічками про дослідників і людей, які переживають екстремальні випробування, супроводжує мандрівника під час повернення додому.

Документальний фільм матиме назву Walk of Life і розповість про подорож через чотири континенти.

Мер Галла Марія Ковард також висловила захоплення досягненням колишнього десантника.

"Так багато людей стежили за його неймовірною подорожжю. Усіх нас надихнули його сміливість, наполегливість і рішучість", – заявила вона.

Подолавши 50 тисяч кілометрів, численні перешкоди та провівши майже три десятиліття далеко від дому, Карл Бушбі завершив експедицію в тому самому місті, звідки колись вирушив у дорогу.

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