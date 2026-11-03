При цьому угорська енергетична компанія MOL готує свої НПЗ до можливого використання сировини, що не походить з Росії.

Угорщина, де виявили понад 700 римських монет та інші артефакти часів імперії, має намір припинити імпорт російського природного газу до осені 2027 року. Це відбудеться відповідно до графіка ЄС. Про це розповіла міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан, пише Telex.

Вона послалася на встановлений ЄС графік поступового припинення імпорту російського газу для країн-членів.

"ЄС встановив чіткий термін для поступового припинення імпорту російського природного газу - це осінь 2027 року", - заявила Орбан.

Відео дня

Міністр також розповіла про заходи щодо диверсифікації поставок нафти. За її словами, угорська енергетична компанія MOL готує свої НПЗ до можливого використання неросійської сировини: вона надходитиме через хорватський трубопровід JANAF.

Варто зазначити, що раніше США надали Угорщині тимчасове звільнення від санкцій, пов’язаних із закупівлею російської нафти. Це виключення діє до 21 листопада і стосується закупівель нафти у російських компаній "ЛУКойл" і "Роснефть".

При цьому MOL шукає технологічні зміни, щоб отримувати сировину від інших постачальників.

Компанія може придбати частку "Газпрому" у сербській нафтовій компанії NIS, якій належить єдиний НПЗ Сербії. Управління з контролю за іноземними активами США надало дозвіл на продовження переговорів із "Газпромом" до 11 грудня.

Орбан заявила, що сербська, російська та угорська сторони, схоже, налаштовані укласти угоду до встановленого терміну.

Міністр також назвала Угорщину "потенційним великим транзитним і розподільчим центром для природного газу та сирої нафти".

Російські енергоносії

Раніше в Москві відреагували на американську ініціативу щодо відновлення поставок російського газу до Європи трубопроводами через Україну. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі такий сценарій є нереальним.

Вас також можуть зацікавити новини: