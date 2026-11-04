У храмі, який згорів 1500 років тому, археологи знайшли унікальний предмет із мармуру (фото)

Виникає питання про те, як певні релігійні традиції змогли зберегтися, незважаючи на глибокі зміни, що відбувалися в навколишньому світі.

Археологи на південному сході Болгарії, де на президентських виборах перемогла проросійська кандидатка, виявили мармуровий рельєф, на якому зображена богиня Кібела в оточенні трьох німф - поєднання, яке дослідники називають незвичайним. Про це пише The Daily Galaxy.

Барельєф було знайдено в язичницькому храмі, знищеному пожежею близько 1500 років тому. Ця знахідка може пролити світло на те, кому поклонялися в цьому місці та як довго тут проводилися релігійні обряди.

Відкриття було зроблено в Балак-Дере - археологічній пам'ятці неподалік від міста Івайловград. Розкопки проводилися під керівництвом археолога Івайло Канева - його команда з Національного історичного музею Болгарії завершила черговий етап робіт у жовтні.

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Цікаво, що Балак-Дере - об’єкт, добре відомий дослідникам. Археологи вивчають його з 2004 року, виявляючи споруди, монети та інші артефакти, які дають змогу простежити, як змінювалося поселення протягом століть. Виникає питання про те, як певні релігійні традиції змогли зберегтися, незважаючи на глибокі зміни, що відбувалися в навколишньому світі.

Унікальне поєднання

На мармуровому рельєфі зображена стародавня богиня-мати Кібела разом із трьома німфами. За словами дослідників, подібне поєднання персонажів раніше не зустрічалося в аналогічних археологічних знахідках, що робить цей артефакт особливо примітним. У статті зазначено:

"Ці фігури належать до різних сфер божественного світу. Кібела - богиня, пов’язана з природою, горами та родючістю. Німфи ж - жіночі божества, які, як правило, асоціюються з річками, джерелами та іншими природними об’єктами. Присутність усіх чотирьох персонажів на одному рельєфі дозволяє припустити, що віруючі могли шанувати їх у межах одного сакрального простору".

Знахідка також може допомогти уточнити, яким саме божествам поклонялися в цьому святилищі та як тут відбувалося переплетення різних релігійних традицій.

Храм і водний канал

Важливо, що ще одна знахідка на цьому місці може пояснити таке поєднання персонажів. Археологи виявили водний канал, що оточує храм, який розташований неподалік від річки Арда. У поєднанні з рельєфом це дає підстави вважати, що у святилищі існував простір, відведений для вшанування німф.

Сама будівля мала довжину близько 15 метрів і складалася з трьох з’єднаних між собою приміщень, кожне з яких, судячи з усього, призначалося для певних цілей. В одному з них знаходився вівтар, в іншому - споруда, яка, як припускають, використовувалася для жертвоприношень. Третє приміщення, на думку дослідників, слугувало місцем для зберігання підношень.

Пожежа та питання без відповіді

Вважається, що в цьому храмі відбувалися язичницькі обряди ще в III столітті н. е. Дослідники припускають, що церемонії тривали ще довгий час після того, як християнство почало поширюватися по всій Римській імперії. Обставини загибелі храму залишаються менш зрозумілими. Археологи виявили свідчення того, що приблизно в середині V століття н. е. - у період, коли традиційні язичницькі культи зазнавали дедалі суворіших обмежень по всій імперії, - комплекс було знищено сильною пожежею.

Вчені припускають, що пожежа могла бути пов’язана з релігійними суперечностями, що виникли в міру поширення християнства. Видання пише:

"Втім, достеменно встановити, чи був це навмисний підпал і чи відіграв взагалі якусь роль релігійний конфлікт, поки що не вдалося".

Як повідомляє Національний історичний музей Болгарії, характер використання святилища в той період дає археологам підстави вважати, що воно могло бути одним із останніх язичницьких храмів, пов’язаних із стародавніми фракійськими громадами в цьому регіоні.

Храм є частиною більшого поселення, яке було заселене в різні періоди між III і XIII століттями: розкопки дозволили виявити тут як сліди релігійної діяльності римської епохи, так і свідчення життя в пізніший, середньовічний час.

Зазначається, що знайдений різьблений образ дає відповіді на деякі питання, але головне з них - що саме сталося того дня, коли храм згорів, - як і раніше, залишається відкритим.

Новини археології

Нещодавно на півдні Гренландії археологи виявили залишки релігійної споруди, ймовірно збудованої у XIII столітті. Знахідка допомагає краще зрозуміти, як були організовані поселення скандинавів, чим вони заробляли на життя і чому зрештою зникли з острова.

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