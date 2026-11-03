В НГУ пояснили, чому чотирьох травмованих військових з Борщагівки не відправили в лікарню

Наразі триває службове розслідування, наголосив Півненко.

В НГУ допустили, що могли помилково не направити до лікарні чотирьох травмованих військових, які перебували у приватному будинку на Петропавлівській Борщагівці. Про це сказав очільник Нацгвардії Олександр Півненко під час брифінгу, повідомляє РБК.

"Щодо лікарської частини, є медичний пункт військової частини, який може забезпечувати гідне лікування. Тому що ми воюємо вже п'ять років, і ми вміємо це робити. Якби їм потрібна була б більш якісна медична допомога, ми б їх направили в медичний госпіталь, або в медичну установу, медичний центр Національної гвардії. Я по цьому питанню розбираюся, дійду до кінця. Якщо десь була зроблена помилка, ми це виявимо. І надалі взагалі таких питань до Національної гвардії не буде", – заявив Півненко, відповідаючи на питання журналіста про те, чому четверо людей, які були травмовані, утримувалися в цьому будинку, а не в медзакладі.

Він також додав, що наразі Державне бюро розслідувань працює з військовослужбовцями. Також у НГУ зазначили, що вони ведуть власне службове розслідування. І якщо виявиться, що в цьому випадку справді були порушення, то вони зроблять так, аби більше такого не було.

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У свою чергу голова Національної поліції Іван Вигівський відповів на питання журналістів щодо учасників конфлікту на Петропавлівській Борщагівці зі сторони цивільних. За його словами, жінка в медичній формі, яка була присутня на місці, мала на меті звільнити військового, який самовільно залишив військову частину.

"До речі, в неї чоловік також самовільно залишив військову частину. Але ми детально вивчаємо всі зв'язки. Тому що вона неодноразово потрапляла в поле зору. Що стосується інших осіб, які там перебували на місці, і кожен вчиняв якісь відповідні дії. Ми бачимо, що там були особи і в стані алкогольного спʼяніння. Хто просто хайпував, хто хотів вчинити певні дії. І ми бачимо, що це певна категорія, яка постійно підриває авторитет держави і нашу цілісність, підігрує країні-ворогу. Тому це таке комплексне питання, і ми його досліджуємо разом зі Службою безпеки і з усіма правоохоронними органами", – заявив Вигівський.

Конфлікт на Петропавлівській Борщагівці: що відомо

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці на Київщині стався конфлікт між місцевими жителями та військовими Нацгвардії. Цивільні заявляли про те, що в одному з будинків військові незаконно утримують та катують мобілізованих українських чоловіків.

На місце події згодом приїхала поліція, а також очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Під час розмови з цивільними та журналістами український генерал заявив, що таких будівель в Україні багато. Чому такі будівлі існують, Буданов не відповів, однак зазначив, що це питання буде обговорено зранку 3 листопада.

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