Коли піднімуть тарифи на газ та світло для населення: у Міненерго відповіли на вимоги МВФ

Підвищення тарифів на електроенергію та газ для населення в Україні наразі не обговорюється. Мораторій на підвищення тарифів продовжує діяти, а будь-які зміни, згідно з чинним законодавством, можливі лише після завершення воєнного стану, повідомляє Міністерство енергетики.
У відомстві ознайомилися з рекомендаціями МВФ щодо підвищення тарифів, проте нагадують, що остаточне рішення залишається за державою. В Міненерго планують спочатку запровадити дієву модель підтримки українських родин, і вже потім – братися за ціноутворення.
"Україна розробляє довгострокову Дорожню карту реформи енергетичного сектору. Її ключова складова – захист людей. Працюємо над удосконаленою моделлю адресної підтримки у питаннях отримання субсидій та пільг. Разом із партнерами починаємо створювати єдину онлайн-платформу за принципом єдиної платіжки, де усі рахунки та вся державна підтримка – в одному вікні, з інтеграцією в державні реєстри на базі Дії. Саме адресна соціальна підтримка людей стане першим кроком цих перетворень", – ідеться в повідомленні.
Розробка даної Дорожньої карти – частина міжнародних зобов'язань України, яка дозволить інтеграцію в європейський енергетичний ринок з подальшим набуттям повноправного членства в ЄС.
"Звіт МВФ охоплює широкий спектр тем і базується на структурі споживання домогосподарств 2021 року. У ньому змодельовано кілька сценаріїв. Усі вони є розрахунками, а не зобов'язаннями, і жоден із них не передбачає негайного виконання. Звіт потрібен, щоб держава бачила детальну фінансову картину чинної системи підтримки та могла оцінити різні варіанти реформи", – зазначають в Міненерго.
Комунальні тарифи в Україні – головні новини
Перед цим Міжнародний валютний фонд повідомив, що Україна витрачає до 3,7% ВВП щорічно у 2024-2026 роках на державне регулювання цін на світло та газ для населення. МВФ запропонував Києву два сценарії зменшення видатків, за одним з яких тарифи для населення мають зрости на понад 50%, а за другим – більше, ніж вдвічі.
Наразі в Україні продовжено дію спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу та електроенергії для населення до 31 березня 2027 року, тож тарифи впродовж опалювального сезону не зазнають змін.