Путін планує посилити удари по Україні після виборів у США, - Bloomberg

У Кремлі більше не впевнені, що Трамп здатний змусити Україну укласти мирну угоду на російських умовах.

Росія більше не вірить у те, що президент США Дональд Трамп зможе змусити Україну прийняти мирну угоду на російських умовах, і планує посилити удари по Україні після виборів у США. Про це пише Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.

За даними видання, якщо за підсумками проміжних виборів позиції Трампа ослабнуть, це може суттєво вплинути на хід війни Росії проти України.

Кремль шукатиме шляхи для подальшого послаблення американських санкцій, прагнучи переконати Трампа в тому, що США і Росія можуть вести справи, не чекаючи закінчення війни в Україні. При цьому малоймовірно, що ослаблений Трамп почне активніше підтримувати Україну та Європу, якщо Республіканська партія програє демократам на виборах до Конгресу.

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"У нього може зменшитися простір для маневру, щоб змусити Зеленського укласти угоду, – а це, у свою чергу, може розв’язати руки Путіну для посилення атак на енергетичну інфраструктуру України", – зазначає видання.

Як нагадує видання, відновлення мирних переговорів між представниками Росії, України та США заплановано на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Однак Путін поки що не дав зрозуміти, що готовий відмовитися від своїх жорстких вимог щодо українських територій заради укладення угоди:

"За словами людей, обізнаних із ситуацією, у Кремлі більше не впевнені, що Трамп здатний змусити Україну укласти мирну угоду на російських умовах. За словами співрозмовників, ця оцінка підкріплює розрахунок Путіна на затягування війни: він має намір посилювати атаки на Україну та чинити тиск на її європейських союзників".

Путін і Трамп можуть зустрітися в Китаї – на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться цього місяця під головуванням лідера КНР Сі Цзіньпіна. Це дало б російському президенту нову можливість спробувати схилити Трампа на свій бік.

За словами обізнаних осіб, зустріч відбудеться без участі України та її європейських союзників, при цьому в Москві не покладають особливих надій на якийсь значний прорив.

При цьому Bloomberg зазначає, що після того, як попередня зустріч Путіна і Трампа на Алясці в серпні 2025 року не привела до укладення угоди, Кремль збільшив військові видатки Росії на 2026 рік майже на 60 мільярдів доларів – до близько 200 мільярдів доларів.

Згідно з проєктом бюджету, у 2027 році Росія планує витратити порівнянну суму. Це свідчить про те, що країна готується до багаторічної війни й відмовилася від спроб обмежити військові витрати.

Водночас мирні переговори в Абу-Дабі можуть опинитися під загрозою зриву, якщо Трамп після виборів реалізує свої погрози відновити удари США по Ірану.

Емілі Ферріс, наукова співробітниця лондонського аналітичного центру у сфері безпеки та оборони RUSI, зазначає ризик того, що Трамп може переключити увагу з України на Іран – особливо якщо Росія продовжить наполягати на своїх територіальних вимогах. "Це може поставити під загрозу військову допомогу США Україні – на тій підставі, що ці кошти слід було б використовувати проти Ірану або для підтримки систем протиповітряної оборони Ізраїлю", – сказала вона.

Росія знищує енергосистему України

У "Укренерго" зазначили, що лише за останню добу ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб’єкти, застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Пошкодження зазнали енергетичні об’єкти в десяти регіонах. Зокрема, у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.

У Києві тимчасово призупинили рух трамваїв і тролейбусів через критичну ситуацію в енергосистемі внаслідок російських обстрілів.

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