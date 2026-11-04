Олег Давигора

Російські системи ППО зараз працюють на межі своїх можливостей.

Щоб перекрити противнику постачання наступальної зброї, Київ тепер атакує російські збройові заводи у внутрішніх районах країни. І досягає успіху: за останні дні було уражено чотири об’єкти, пише Der Spiegel.

Нова українська тактика, судячи з усього, стала можливою завдяки надходженню нових партій британсько-французьких крилатих ракет.

Ракети Storm Shadow і Scalp вже деякий час використовуються Україною і мають дальність дії 300 кілометрів. Завдяки малопомітним характеристикам російській ППО їх важко виявити.

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Зазначається, що це дає їм вирішальну перевагу перед ракетами українського виробництва.

"Хоча українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" має значно більшу дальність, ніж Storm Shadow, її громіздка конструкція також призводить до великої радіолокаційної помітності, що робить її легко виявляємою російською розвідкою", - пише видання.

Влітку Україна успішно завдала двох ракетних ударів ракетами "Фламінго" по російських заводах, розташованих далеко в тилу ворога.

Стверджується, що росіянам вдалося збити так багато цих ракет, що виробник Firepoint наразі змушений вносити певні корективи в конструкцію.

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Російські системи ППО зараз працюють на межі своїх можливостей, пояснює військовий експерт Дуглас Баррі з Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS):

"У росіян великий, але не безмежний арсенал. Більше того, їм потрібно захищати величезну країну".

РФ доводиться розставляти пріоритети

За словами Баррі, завод у Єлабузі, де виробляються небезпечні безпілотники "Герань", добре захищений. Україна намагалася завдати по ньому удару, але спочатку зазнала невдачі через щільну мережу ППО.

Важливо, що поряд з іншими заходами, атаки на заводи можуть порушити ланцюги поставок і, принаймні, скоротити російські авіаудари.

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"У ракетних атаках завжди є перерви; зброя зазвичай надходить безпосередньо з заводу в бойовий склад", - пояснив Баррі.

Поставки ракет Storm Shadow і Scalp стають дедалі складнішими, оскільки їхнє виробництво припинено. Велика Британія та Франція спочатку планували відновити виробництво, але цей план, судячи з усього, було відкладено.

Стверджується, що альтернативою могла б стати конструктивно схожа німецька крилата ракета Taurus, але уряд Німеччини категорично проти її поставок.

Таким чином, українці дедалі більше покладаються на власне озброєння. Окрім ракет "Фламінго" та "Нептун", вони також розробили балістичні ракети.

"Однак ці ракети FP-7 і FP-9 більше підходять для ураження мобільних цілей, ніж великих заводів. Крім того, як і "Фламінго", вони були розроблені в умовах воєнного часу без масштабних випробувань. Їхня реальна ефективність викликає сумніви", - додали там.

Удари по РФ

Раніше військовий експерт Ігор Романенко заявив, що українська балістика дозволить знищувати російські пускові установки "Іскандер" ще до того, як вони запустять ракети.

За його словами, українські військові вже ведуть таку роботу. Ймовірно, у ній задіяні розвідувально-ударні комплекси на базі безпілотників.

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