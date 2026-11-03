СБУ повідомила про підозру у держзраді експрессекретарці Зеленського Юлії Мендель

Також Мендель підозрюють у виправдовуванні російської агресії проти України.

Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора повідомили про підозру колишній прессекретарці президента Володимира Зеленського Юлії Мендель. Про це повідомляє пресслужба СБУ, додавши, що Мендель займається інформаційно-підривною діяльністю проти України.

На тлі цього правоохоронці оголосили їй підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

СБУ зазначає, що Мендель у своїх публічних виступах, а також у дописах на сторінках у соцмережах дискредитує Україну на міжнародній арені. Також вона виправдовує російський режим за війну, яку він почав проти України.

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Оскільки Мендель перебуває за межами України, наразі тривають заходи для притягнення її до відповідальності. Розслідування проводять слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Заяви Мендель

Раніше Мендель зробила низку критичних заяв у бік України та президента Володимира Зеленського. Зокрема, у травні цього року вона дала інтервʼю Такеру Карлсону, в якому висловила низку тез, притаманних російській пропаганді.

У серпні 2026 року Мендель дала інтервʼю французькому виданню Le Journal, в якому заявила, що президент України нібито є "головним вигодонабувачем війни". Також вона звинуватила Зеленського в авторитаризмі та ігноруванні проблем із корупцією.

У вересні президент України ввів санкції проти Мендель. Президент підписав пакет персональних обмежень, який затвердила РНБО. До цього пакета загалом увійшли 10 громадян Росії та України, які поширюють дезінформацію й пропаганду та підтримують російську агресію проти України. Серед них була і Юлія Мендель.

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