Американський мільярдер 'накинув оком' на закордонні активи 'Лукойлу', - Reuters

Акції продавалися за ціною 30 центів за долар, що становило суттєву знижку, яка відображала їхній статус під санкціями.

Консорціум на чолі з американським мільярдером Тоддом Боелі готує угоду з обміну цінними паперами для придбання міжнародних активів "Лукойлу". Про це пише Reuters.

Очікується, що угода буде укладена протягом кількох тижнів, повідомили чотири джерела, наближені до процесу продажу.

За їхніми даними, банк, що діє від імені консорціуму, придбав у західних інвестиційних фондів заморожені цінні папери "Лукойлу" на мільярди доларів для обміну на закордонні активи компанії.

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У разі завершення угоди це покладе край процесу продажу, який затягнувся більш ніж на рік і в ході якого початкова вартість відповідного портфеля оцінювалася в 22 мільярди доларів.

Зазначається, що закордонні активи "Лукойлу" включають нафтові родовища, нафтопереробні заводи та автозаправні станції в Європі, на Близькому Сході та в Африці. За словами джерел, вартість портфеля знизилася, оскільки деякі активи перестали функціонувати. У статті зазначено:

"Ця угода також стане перевіркою того, чи здатні західні санкції змусити велику російську компанію позбутися міжнародних активів, зберігши при цьому стратегічні нафтові активи та обмеживши фінансову вигоду для Москви".

До консорціуму входять Боелі, бізнесмен із Маямі, який володіє частками у спортивних командах "Доджерс" і "Лейкерс" із Лос-Анджелеса, а також еміратські інвестори International Holding Company (IHC) та Al Hail Holding. Заявку також підтримують сирійсько-катарські брати Аль-Хайят та американська Корпорація міжнародного фінансування розвитку (DFC).

За словами джерел видання, план передбачає безготівкову угоду, в рамках якої заморожені цінні папери "Лукойлу", що перебувають у західних інвесторів, зокрема Capital Group, будуть обміняні на міжнародні активи "Лукойлу".

Банк, що діяв від імені консорціуму, придбав цінні папери "Лукойлу" приблизно у 10 американських і британських інвестиційних фондів, а також у американських депозитарних банків, які зберігали їх від імені роздрібних інвесторів.

За словами інших джерел, акції продавалися за ціною 30 центів за долар, що становило суттєву знижку, яка відображала їхній статус під санкціями.

Російський "Лукойл": останні новини

Раніше Міністерство фінансів США продовжило дію спеціального дозволу, що дозволяє мережі російських автозаправних станцій "Лукойл" продовжувати роботу за межами Росії, незважаючи на діючі санкції.

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