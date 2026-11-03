Названо 10 Android-смартфонів, якими найбільше задоволені їхні власники

Лідером рейтингу за жовтень 2026 року несподівано став Nubia NaviX Ultra, а дві наступні позиції посіли моделі Xiaomi.

Бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг Android-телефонів з найвищою оцінкою користувачів за підсумками жовтня 2026 року. Перше місце посіла нова модельNaviX Ultra від Nubia, яка отримала практично максимальний показник схвалення – 99,99%.

Однією з головних особливостей Nubia NaviX Ultra стала його концепція як першого у світі смартфона з інтегрованим ШІ-агентом на рівні ОС. На відміну від традиційних функцій ШІ у конкурентів, вбудований помічник здатний брати на себе виконання рутинних багатоетапних завдань, автономно взаємодіючи з додатками та системними API без участі користувача.

Окрім революційної архітектури штучного інтелекту, флагман вирізняється унікальним поєднанням апаратних характеристик. , його основою є чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, спереду встановлено 6,78-дюймовий дисплей із частотою 144 Гц, а за автономність відповідає акумулятор 7100 мАг Основна камера складається з трьох модулів з роздільною здатністю 200, 50 і 64 Мп.

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На другому місці розташувався Xiaomi 17 Max. У порівнянні з вереснем його користувацька оцінка зросла з 97,56% до 98,13%. Серед головних особливостей моделі – рекордний кремній-вуглецевий акумулятор на 8000 мАг, величезний плоский дисплей "Super Pixel" та камера Leica на 200 Мп.

Третє місце посів Xiaomi 17 Ultra by Leica. Його оцінка користувачів також зросла: з 96,82% у вересні до 97,41% у жовтні. Решта місць у рейтингу AnTuTu розподілилися наступним чином:

OPPO K15 Pro+ – 96,94%.

Nubia Z80 Ultra – 96,33%.

OPPO Find X9 Ultra – 95,90%.

OnePlus Ace 7 Pro – 95,83%.

REDMI K90 Ultimate Edition – 95,06%.

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition – 95%.

realme GT8 Pro – 94,34%

У AnTuTu зауважили, що результати рейтингу жодним чином не пов'язані з продуктивністю пристроїв: враховуються виключно відгуки власників смартфонів у додатку AnTuTu Benchmark.

Якщо ви шукаєте новий смартфон, AnTuTu також оновили рейтинги найвигідніших за співвідношенням ціни та продуктивності Android-смартфонів. Усі пристрої розділили на 5 цінових категорій, а лідерами найдешевшого сегмента стали пристрої Motorola.

Експерти знайшли Android-смартфон дешевше за 200 доларів, якого більшості користувачів вистачить "з головою". Модель забезпечує тривалий час роботи, підтримку бездротової зарядки від акумулятора та рідкісні для бюджетного класу функції.

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