Житомир та Ковель залишились без світла через удари РФ

У міськраді заявили, що ввечері 3 листопада війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру.

У Житомирі повністю зникло світло, без електропостачання також залишилися окремі райони області. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

У міськраді заявили, що ввечері 3 листопада війська РФ атакували енергетичну інфраструктуру.

"Якщо до ранку електропостачання не відновлять, 4 листопада з 9:00 у Житомирській громаді почнуть працювати пункти незламності, де можна буде зігрітися, зарядити мобільні пристрої та скористатися інтернетом", - йдеться у повідомленні.

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Ввечері 3 листопада Росія вчергове атакувала місто Ковель Волинської області. Внаслідок влучання БпЛА в об'єкт інфраструктури більшість споживачів міста станом на 22:30 залишаються без електропостачання. Про це у Facebook повідомив міський голова Ігор Чайка.

З його слів, комунальне підприємство "Ковельводоканал" переходить на резервні джерела живлення: наразі подачу води відновили.

Якщо ситуація з енергопостачанням не зміниться, зазначив Ігор Чайка, то в середу, 4 листопада, у ранковий період воду подаватимуть з 06:00 до 09:00.

При цьому плопостачання в оселі ковельчан наразі здійснюється у штатному режимі. Зі слів посадовця, наразі енергетики виконують роботи, аби якнайшвидше стабілізувати систему. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Удари по енергетиці

Раніше національна енергетична компанія "Укренерго" повідомляла, що в Україні триває одна з наймасштабніших атак на енергетику країни.

Там зазначили, що лише протягом минулої доби ворог понад 20 разів цілеспрямовано атакував енергооб’єкти, застосував безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури.

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