Рівень газифікації Криму на 5% нижчий загальнонаціонального

Сімферополь. 25 вересня. УНІАН. Рівень газифікації Автономної Республіки Крим на 5% нижчий за загальнонаціональний рівень газифікації, повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в ефірі одного з кримських телеканалів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами глави Мінпаливенерго, «ми, звичайно, заборгували кримчанам в частині газифікації півострова: рівень газифікації (АРК – УНІАН) на 5% нижчий національного». Тому, відзначив Ю.БОЙКО, планується «заповнювати цей пропуск» - проводиться газифікація ряду районів автономії (наприклад, Білогорського району АРК).

Глава Мінпаливенерго відзначив, що прихід в населені пункти «блакитного палива» привертає додаткові інвестиції в регіон. «Приходять інвестиції, дається поштовх району», - сказав Ю.БОЙКО.

У зв`язку з цим міністр підкреслив значущість для Криму будівництва другої черги газопроводу Глєбовка-Сімферополь-Севастополь. «Це дуже значуща подія не тільки для Криму, але і для всієї країни. Оскільки газопровід, другу чергу якого ми почали будувати, дасть з одного боку - освоєння Чорного моря, можливість виходу газу і його постачання і на Крим, і на територію України – її південну область. Тобто, це реальний внесок в енергозабезпечення нашої країни, підвищення її енергетичної безпеки», - відзначив Ю.БОЙКО.