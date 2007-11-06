Серед військовослужбовців популяризують українську мову

Сімферополь. 6 листопада. УНІАН. У Сімферопольському гарнізонному будинку офіцерів відкрився інформаційно-культурний методичний Центр з вивчення української мови, літератури та історії України

|

У відкритті Центру, повідомляє прес-служба Міноборони України, взяли участь перший заступник постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Євген ДРАП’ЯТИЙ, заступник командувача ВМС ЗС України з берегової оборони – начальник військ берегової оборони полковник Олександр ОСТРОВСЬКИЙ, народний депутат АР Крим Леонід ПІЛУНСЬКИЙ, представники всеукраїнського товариства “Просвіта” та військовослужбовці ЗС України.

Головна мета створення цього центру полягає у популяризації серед військовослужбовців ідейно-теоретичних основ незалежності України, історії України та її Збройних Сил, історії української культури, мови та літератури.

Для 50 військовослужбовців Військ берегової оборони Військово-Морських Сил ЗС України та інших військових формувань, що дислокуються в Сімферопольському гарнізоні, один раз на тиждень протягом чотирьох годин будуть проводитися заняття з вивчення української мови, літератури, історії України та культури.

"На сучасному етапі, в унікальному регіоні нашої Батьківщини – Автономній Республіці Крим, проблема пізнання, вивчення державної мови, історії та культури України набуває все більшої актуальності. Я щиро вдячний всім тим, хто задіяний в реалізації даного проекту за надану можливість для особового складу Військ берегової оборони опанувати історію нашої нації, та її надважливу складову – українську мову", - зазначив заступник командувача ВМС України з берегової оборони.