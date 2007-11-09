Голова міськради Севастополя відмовився підписати угоду з профспілками

Севастополь. 9 листопада. УНІАН. Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ відхилив пропозицію міської ради профспілок укласти Регіональну угоду на 2008-2010 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Севастопольської міськради, В.САРАТОВ «відмовився підписати дану угоду, пояснивши це тим, що міська Рада представляє інтереси не тільки трудящих жителів Севастополя». «Регіональна угода, на думку В.САРАТОВА, може звузити коло питань, які вирішує Рада, чого ніяк не можна допустити», - додали в прес-службі. Водночас, за даними прес-служби, голова міськради пообіцяв залучати профспілкові організації до розгляду бюджету і «радитися при складанні програми соціально-економічного розвитку міста».

Довідка УНІАН. Традиційно в Севастополі укладається тристороння Регіональна угода, учасниками якої, крім профспілок, є також міська державна адміністрація і Рада роботодавців міста.