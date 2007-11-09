Інкерманській міськраді рекомендовано припинити неподобство
16:39, 09 листопада 2007Крым
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Повідомлення АМКУ
Сімферополь. 9 листопада. УНІАН. Севастопольське міське відділення АМКУ рекомендувало Інкерманській міськраді Балаклавського району м. Севастополь припинити дії з ознаками антиконкурентних.
Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету України.
Як встановило Севастопольське вдділення АМКУ, під час надання в оренду земельних ділянок, міськрада вимагала від окремих суб’єктів господарювання виконання неправомірної умови. Зокрема, надання викопіровки з Генерального плану розвитку міста Севастополя або іншої містобудівної документації, яка має бути зроблена виключно однією з вказаних в листі землевпоряджувальних організацій.
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