У Криму лютує буревій! Шторм - 6-7 балів (фото)

Сімферополь. 11 листопада. УНІАН. У Криму сьогодні склалися вкрай несприятливі погодні умови: на півострові сильний вітер і дощ, шторм на морі - 6-7 балів.

Як передає кореспондент УНІАН, на півострові – сотні повалених дерев, зламано безліч біг-бордів, з багатьох будівель зірвано дахи.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в Криму, утруднено рух транспорту в Сімферополі і на Ангарському перевалі. Так, за словами помічника начальника кримського Главку МНС Володимира ІВАНОВА, в Сімферополі на тролейбус впала тополя, внаслідок чого було блоковано рух тролейбусного транспорту. Крім того, пошкоджена контактна мережа. Крім цього, рух тролейбусів утруднений в районі Ангарського перевалу, і він поки що не відновлений.

"Пік активності вітру припаде на 12-ту годину дня", - повідомив В.ІВАНОВ.

МНС поки що не має в своєму розпорядженні даних про постраждалих або загиблих внаслідок негоди.

В.ІВАНОВ також зазначив, що всі служби – «Крименерго», РЕС, служби газу, кримське управління МНС та інші - переведено на посилений режим роботи.

За оперативними даними, які має в своєму розпорядженні кореспондент УНІАН, у ряді районів Євпаторії сьогодні з ранку і на цю годину немає світла, води і тепла. Немає світла і в деяких інших районах автономії.

Як повідомляв УНІАН, на 10-11 листопада в Криму оголошене штормове попередження.

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