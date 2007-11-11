Через шторм судна не мають можливості підійти до танкера

Внаслідок розлому танкера «Волгонефть-139» (прапор Російської Федерації) кормову частину разом із 13 членами екіпажу віднесено на мілину. Через розлом танкера у воду потрапило близько 1200 м³ мазуту (вітер у сторону Російської Федерації), повідомляє МНС України.

На місці події біля кормової частини знаходяться український буксир „Бора”, російські буксири „Капітан Задорожний”, „Посейдон”, „Меркурій” та „Іраклій”. Але через шторм та вітер зазначені судна не мають можливості підійти до кормової частини танкера, евакуювати членів екіпажу та взяти її на буксир.

Крім того, з порту Новоросійськ до місця події вийшло рятувальне судно “Світломор-1” з обладнанням для збору нафтопродуктів та рятувальне судно Чорноморського флоту Російської федерації.