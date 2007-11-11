Доля 5 членів екіпажу судна ”Нахічевань” залишається невідомою

Екіпаж "Вольногорска" врятувався самотужки

Тривають пошуки 5 членів екіпажу судна «Нахічевань» (прапор Російської Федерації). Буксир „Нептунія” Керченського порту підняв на борт 6 членів екіпажу, доля 5 залишається невідомою. Пошуки тривають, повідомляє прес-служба МНС. Як повідомлялось, об 11 год. 05 хв. у Керченській протоці в районі якірної стоянки № 451 затонуло суховантажне судно „Нахічевань”, яке перевозило 2100 тонн сірки. Екіпаж суховантажного судна "Вольногорск" (прапор Російської Федерації) у кількості 8 осіб врятувався самотужки за допомогою гумового рятувального плота. Екіпаж дістався до берега коси Тузла, повідомляє МНС України. Як повідомлялось, у Керченській протоці в районі якірної стоянки № 451 затонуло суховантажне судно "Вольногорск", яке перевозило 2100 тонн сірки.

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