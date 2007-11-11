Таких, як сьогоднішній інцидент, у Керченській протоці ніколи ще не було, повідомили в прес-службі Головного управління МНС РФ по Краснодарському краю.

Як передає РІА «Новости», за один день в протоці в результаті шторму постраждали шість російських суден - затонули два суховантажі з сіркою, розламався танкер, а в південно-західній частині коси Тузла сіла на мілину несамохідна баржа ”Діка”. У цьому ж районі на мілину сів морський плавучий кран з однією людиною.

”Причиною сьогоднішніх надзвичайних подій швидше за все стало те, що екіпажі суден знехтували штормовим попередженням, яке вчора (в суботу) всім розсилалося”, - сказав представник крайового управління МНС.

Зараз сила вітру в районі протоки становить 32 метри за секунду, висота хвиль – 4 – 5 метрів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 4.45 в Керченській протоці розламався навпіл танкер “Волга-Нафта-139”, який стояв на якірній стоянці поблизу порту «Кавказ». В результаті розлому носова частина танкера залишилася стояти на якорі, а кормову частину разом з 13 членами екіпажу віднесло на мілину. Через розлом танкера у воду потрапило близько 1200 кубометрів мазуту.

О 8.40 в протоці затонуло судно “Вольногорськ” з 2 тисячами тонн сірки.

В усіх портах України за наказом Державної інспекції України з безпеки судноплавства оголошено підвищену готовність до надання рятувальних дій і ліквідації наслідків розколу танкера «Волга-Нафта-139».

Для координації рятувальних операцій на морі в Криму перебуває міністр з питань надзвичайних ситуацій України Нестор ШУФРИЧ.