Богословська пропонує провести ”інвентаризацію” кримських татар

Україна повинна припинити репатріацію кримських татар до Криму на час, поки тим, хто вже живе на півострові, будуть забезпечені умови проживання, вважає Інна Богословська. Про це вона сказала в програмі "Київська година" на каналі RTVi.

"Перше, що ми повинні зробити - це зупинити репатріацію татар до України до тих пір, поки ми тим, хто вже переїхав і повернувся на свої землі, не забезпечимо нормальне проживання. І досвід європейських держав, таких як Франція, Велика Британія, Голландія, свідчить про те, що грамотна імміграційна політика - це запорука розв`язання серйозних національних проблем", - стверджує Богословська.

Богословська пропонує чітко визначити, які землі виділяються під приватне володіння громадян і визначити послідовність видачі земель.

"Ми повинні провести інвентаризацію і татарського населення, і корінного кримського останнього періоду - там і росіяни, й українці, й греки, там всі національності представлені на півострові", - сказала вона.

Тільки після цього, на думку Богословської, "можна повернутися знову до політики репатріації, і продовжити ті зобов`язання, які брала Україна свого часу".

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