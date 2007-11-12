Коли створять електронну базу даних щодо виділення землі депортованим?

Сімферополь. 12 листопада. УНІАН. До 1 квітня 2008 року Республіканському комітету у справах національностей і депортованих громадян доручено створити електронну базу даних щодо квартирного обліку і виділення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва депортованим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК, спільно з органами виконавчої влади Криму в першому півріччі 2008 року вирішено приступити до безпосереднього виділення земельних ділянок для житлового будівництва.

Органам Державної виконавчої служби рекомендовано надавати в кримський уряд інформацію про відкриття виконавчих проваджень щодо виконання рішень судів про повернення самозахоплень і приведення їх у придатний стан для подальшого використання, включаючи знесення будов і споруд за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли ділянки.

Спільно з Республіканському комітетом із земельних ресурсів АРК вирішено провести перевірку дотримання органами місцевого самоврядування вимог законодавства при ухваленні рішень, пов`язаних з наданням землі.