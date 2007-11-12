Чубаров: Центр повинен, нарешті, звернути увагу на проблему землі в Криму

Сімферополь. 12 листопада. УНІАН. Центральна влада повинна, нарешті, звернути увагу на проблему незаконного використання земельних ресурсів Криму. вважає член Блоку «Наша Україна – Народна самооборона», заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ.

«З 1944 року мій народ прагне повернутися до себе на батьківщину, і вже повернулася більша його половина. Ми не пролили ні однієї каплі крові, і з жодного будинку, тисячі яких на півострові належать кримськотатарському народові, ми не вигнали ні одного з їхніх теперішніх жителів», - сказав він, повідомляє сайт блоку НУ-НС.

«Помаранчева революція дала нам можливість усвідомлення, що людина може впливати на владу, - наголосив Р.ЧУБАРОВ. - Однак за 16 років незалежності України не було прийнято жодного закону, який би регулював процес повернення кримськотатарського народу на свою батьківщину».

Він нагадав, що «у 2004 році до парламенту був поданий закон про повернення прав усім депортованим за національною ознакою, на який згодом було накладено вето».

«Татари не просто повертаються до Криму, вони повертаються до свого коріння, - заявив Р.ЧУБАРОВ. - Але кримська влада не враховує національні інтереси татар і розселяє їх на землях за власним баченням».

«І Генеральна прокуратура, й Служба безпеки України, й Президент мають знати про земельні об’єкти, незаконно роздані бізнес-структурам, до чого татари абсолютно не причетні, - переконаний заступник голови Меджлісу. - Але влада не робить ніяких кроків для вирішення проблеми незаконного використання земельних ресурсів Кримського півострову».