Стихія завдала збитків Сімферополю на суму понад 15 млн. грн.

Сімферополь. 12 листопада. УНІАН. За попередніми даними, збитки, завдані м. Сімферополю ураганним вітром 11 листопада, оцінюється в суму 15,629 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сімферопольської міської ради, за попередніми даними, матеріальні збитки, завдані Залізничному району міста, склали близько 5,831 млн. грн., Київському – близько 5,798 млн. грн., Центральному – майже 4 млн. грн.

11 листопада з 06.00 у місті Сімферополі почав посилюватися вітер і до 07.18 швидкість вітру перевищила 25 м/сек. На 12.24 пориви вітру сягали 33 м/сек.

Внаслідок надзвичайної ситуації порушилися умови життєдіяльності населення і місту завдано значної матеріальної шкоди.