Загрози населеним пунктам немає

Сімферополь. 12 листопада. УНІАН. Розпочинається обстеження двох барж, у трюмах якої знаходилася сірка, повідомляє МНС України.

МНС попросило допомоги у вчених, щоб вони спрогнозували розвиток подій, пов’язаний з можливим розливом сірки на дні Керченської протоки, і можливі наслідки цього.

"Ми тісно співпрацюємо з Міністерством екології, Держкомітетом рибного господарства, з південним науково-дослідним інститутом рибного господарства та океанографії. Остаточну відповідь ми зможемо дати через кілька днів, після того, як водолази дослідять стан суден, що перевозили сірку. За попередніми даними, загрози найближчим населеним пунктам як з російського, так і з українського боку немає", - каже міністр по Нестор ШУФРИЧ.

"Якщо підтвердиться факт розливу сірки по дну протоки, можливо доведеться констатувати про загибель деяких представників підводного світу. Усі можливі ситуації ми прогнозуємо і сподіваємося, що сірка залишилась у трюмах. За інформацією Мінтрансу, подібні вантажі повинні перевозитися в герметично закритому стані, і якщо це підтвердиться, то загрози взагалі ніякої немає", - повідомив Н.ШУФРИЧ.