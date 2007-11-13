Погода на вівторок

Сімферополь. 13 листопада. УНІАН. У вівторок, 13 листопада, в Криму - мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 13 листопада на території України буде хмарно з проясненнями.

У східних, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму часом пройде сніг, мокрий сніг та дощ, вночі місцями сильні опади; подекуди спостерігатиметься налипання мокрого снігу; пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла, в Криму до 8° тепла.