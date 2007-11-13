11 листопада від потужного буревію постраждало два десятки суден. Шість з них пішли на дно. У протоці розколовся навпіл танкер "Волганефть139". У воду вилилося 1,3 тис. тонн мазуту, що вже завдало чималої шкоди довкіллю. Загинуло 30 тисяч птахів, ще стільки ж забруднені мазутом.

Екологи не виключають кислотних дощів в цьому районі, оскільки в море потрапила велика кількість сірки з трьох інших затонулих суховантажів. Рятувальники мали перевірити їх герметизацію, передає ІСТV.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідує Анапу (РФ), де проведе зустріч з прем`єр-міністром Росії Віктором ЗУБКОВИМ, на якій обговорюватиметься хід ліквідації наслідків шторму в районі Керченської протоки.

У робочій поїздці прем`єр-міністра супроводжують міністр з охорони довкілля Василь ДЖАРТИ, міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА, міністр транспорту і зв`язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ і міністр ЖКГ Олександр ПОПОВ.

Крім того, 11 листопада від потужного шторму постраждали близько двох десятків суден. Шість з них затонули. Зокрема, В Керченській протоці розколовся навпіл танкер «Волганефть139». У воду вилилось 1,3 тис. тонн мазуту.

Декілька моряків загинули, багато хто досі вважається зниклими безвісти.

Пошукова операція і збір мазуту в Керченській протоці ускладнені поганою погодою.