У Керченській протоці встановлять греблю

Київ. 13 листопада. УНІАН. У Керченській протоці російські фахівці, задіяні в операції з ліквідації наслідків недільних корабельних аварій, встановлять греблю, щоб не пустити нафтову пляму в Азовське море.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на керівника прес-служби Головного управління МНС Росії по Краснодарському краю Тетяну КОБЗАРЕНКО, нафтова пляма зараз рухається у бік Азовського моря.

”Гребля, як планується, буде встановлена між мисом Тузла на Таманському півострові Росії і українським островом Тузла, там же виставлять бонові загородження”, - сказала Т.КОБЗАРЕНКО, уточнивши, що відстань між мисом і островом становить близько 10 кілометрів.

Бонові загородження і греблю встановлюватимуть сьогодні, як тільки дозволить погода.