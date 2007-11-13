Відновлено аварійно-рятувальні роботи

Сімферополь. 13 листопада. УНІАН. У районі Керченської протоки сьогодні продовжуються невідкладні аварійно-рятувальні заходи.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України в АРК, 20 моряків (15 із судна «Хадж-Ісмаїл» і 5 - із судна «Нахічевань») поки що вважаються зниклими безвісти.

Сьогодні з 7-ої ранку 62 людини (МНС, прикордонники і співробітники Керченського порту), здійснюють збір мазуту, викинутого на узбережжя Тузли.

Буксир порту Керч, катери Прикордонслужби України здійснюють пошукові роботи і обстеження Тузли та акваторії протоки. У пошуковій операції також задіяно вертоліт прикордонної служби України.

Готові до роботи 4 українські спеціалізовані судна з боновими загородами із збору і локалізації розлитих нафтопродуктів.

Однак через погіршення погодних умов та оголошеного на сьогодні гідрометеоцентром МНС Криму штормового попередження роботи можуть бути тимчасово припинені.

У МНС автономії нагадують, що 12 листопада була проведена розвідка ситуації, яка склалася в Керченській протоці. У її проведенні були задіяні вертольоти МНС України і прикордонної служби, а також літак МНС країни.

Зокрема, під час проведеної розвідки знайдено на російській стороні в районі судна «Волганефть 139» плями нафтопродуктів до 1 км завдовжки і 200 м завширшки, в районі кормової частини судна знайдено густу пляму мазуту – 200-300 м. У районі судна «Ковель» смуга легких нафтопродуктів поширюється в бік на 2 км. На косі Тузла в середній частині забруднення узбережжя нафтопродуктами до 100 м углиб коси.

У Керченському морському координаційному аварійно-рятувальному центрі створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У цілодобовому режимі працює оперативна група.

Як повідомлялося, вчора роботи було припинено через погіршення погодних умов.

Загалом під час шторму 11 листопада постраждали близько 20 суден. У води протоки потрапила велика кількість нафти і сірки. Повідомляється про масову загибель птахів і риби.