Сімферополь. 13 листопада. УНІАН. Кримські екологи і активісти Партії зелених України стурбовані масовою загибеллю птахів через нафтове забруднення в Керченській протоці.

Як відзначають кримські «зелені», з`явилася інформація про те, що на узбережжі Краснодарського краю в районі Керченської протоки, де у вихідні розламався танкер, і в воду вилилось понад тисячу тонн нафтопродуктів, зафіксована масова загибель птахів. За даними представника Краснодарського краю, «на узбережжі загинули 30 тис. птахів і стільки ж забруднені мазутом, тобто, швидше за все, вони також загинуть».

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримської парторганізації ПЗУ, за словами експерта за біорізноманітністю «Товариства охорони птахів України» Олександра ГРІНЧЕНКА, «30 тисяч загиблих птахів унаслідок розливу нафти - це цифра дуже приблизна і, на жаль, не остаточна». Орнітолог вважає, що швидше за все, кількість загиблих птахів збільшуватиметься. «Керченська протока є місцем зимівлі багатьох птахів і перехрестям проходження перелітних птахів. Торік, за підрахунками орнітологів, з російської сторони Керченської протоки зимували понад 200 тисяч лисухи. Крім того, якраз у цей час відбувається масовий переліт чомги», - пояснив експерт.

За словами О.ГРІНЧЕНКА, з аборигенів «під загрозою нафтового полону і загибелі залишаються тисячі бакланів і чайки». «Яка точна цифра загибелі птахів, залежатиме від багатьох чинників: від того, куди піде пляма, скільки ще виллється нафтопродуктів, як швидко буде ліквідовано забруднення тощо. До кінця тижня спільними зусиллями фахівців двох країн буде можливо встановити більш-менш точну цифру і втрату біорізноманітності всього Азово-Чорноморського басейну», - сказав орнітолог.

Як повідомлялося, 11 листопада через шторм у Керченській протоці зазнали аварії близько двох десятків суден, у результаті близько 6,8 тисячі тонн сірки і близько 1,3 тисячі тонн мазуту опинились у морі.

За інформацією Південного регіонального центру МНС Росії, вчора рятувальники зібрали на береговій лінії Керченської протоки понад 160 тонни нафти.