У Криму українські водолази не можуть спуститися під воду, щоб обстежити російський суховантаж "Ковель", повідомляє 5 канал. Адже через негоду вода в Керченській протоці зараз замутнена.

Тим часом, на Тузлі понад 60 рятувальників лопатами, граблями та вилами збирають мазут і забруднені ним водорості. Вже готові 4 кораблі для встановлення банових загорож, які мають запобігти поширенню нафтової плями.

Рятувальники застосують спеціальні речовини-сорбенти, щоб зібрати нафтопродукти. Зараз пляма завдовжки майже 2 кілометри перебуває у південній частині Керченської протоки. Водночас рятувальники на 6 катерах досі шукають п’ятьох членів екіпажу потонулого суховантажу "Нахічевань".

За фактом загибелі трьох моряків з цього ж судна південна транспортна прокуратура Росії вже порушила кримінальну справу. Тим часом російські екологи заявляють, що давно попереджали про таку катастрофу.