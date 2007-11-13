Криму треба понад 20 млн. дол.

Сімферополь. 13 листопада. УНІАН. Рада міністрів Автономної Республіки Крим клопоче перед Кабінетом міністрів України про виділення фінансових коштів на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що виникла на півострові 11 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними кримського уряду, економічну шкоду, завдану стихією Криму, визначено (за попередніми оцінками) у розмірі понад 100 млн. грн.

Члени Постійної комісії Ради міністрів АРК з техногенно-екологічній безпеки і надзвичайних ситуацій ”визнали рівень надзвичайної ситуації як державний”, повідомили УНІАН в прес-службі Радміну.

Виконкомам міських рад і райдержадміністраціям Криму доручено до 17 листопада підготувати пакети документів і надати їх в Раду міністрів АРК для підготовки звернення в уряд країни про виділення коштів з резервного фонду Державного бюджету України.

Радою міністрів АРК в даний час розробляється проект постанови про виділення коштів з резервного фонду бюджету автономії на проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в сумі залишку коштів.

Для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації також будуть виділені будівельні матеріали, наявні в резерві Міністерства охорони здоров`я АРК, Міністерства праці і соціальної політики Криму і Військового комісаріату АРК.

Як повідомлялося, 11 листопада в Криму склалися вкрай несприятливі погодні умови (ураганний вітер, злива), шторм на морі – 6-7 балів.

Сьогодні, 13 листопада, кримський Главк МНС заявив, що, за попередніми даними, шкода від стихії в АРК становить понад 55 млн. грн.