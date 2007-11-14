Передбачається сніг

Сімферополь. 14 листопада. УНІАН. Сьогодні, 14 листопада, в Криму - невеликий сніг. Вітер південний 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вдень 3-8° тепла, вночі 1-6° морозу.

14 листопада в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, східних областях, в Криму та Призов’ї передбачається невеликий сніг, на півдні Криму сніг з дощем. На решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

15 листопада синоптики Гідрометцентру передбачають складні погодні умови. Вранці та вдень в Україні, починаючи із західних та південних областей, сніг, мокрий сніг, місцями крім північних та східних областей, сильні опади.