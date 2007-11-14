Продовжуються пошуки моряків

Сімферополь. 14 листопада. УНІАН. Станом на 7 год. 14 листопада доля 15 моряків судна "HajIzmail" і 5 - із судна "Нахічевань" залишається невідомою.

Повідомляє прес-служба МНС України.

13 листопада продовжувалися пошуки 15 зниклих членів екіпажу суховантажного судна "HajIzmail" (прапор Республіки Грузія, вантаж металобрухт), яке затонуло під час шторму в районі Херсонеського маяка. До пошуків залучено два судна Мінтрансу, особовий склад МНС (у кількості 44 чол.), МВС та прикордонної служби. Всього до пошуків було залучено74 особи. Вертольотом від МНС проведено обліт о. Коси Тузла та району затоплення суден. На місці працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

13 листопада продовжувалися пошуки 5 зниклих членів екіпажу суховантажного судна "Нахічевань" (прапор Російської Федерації, вантаж 2 тис. 365 т сірки), яке затонуло під час шторму у Керченській протоці. Екіпаж судна складався з 11 осіб, 3 членів екіпажу врятовано, тіла 3 виявлено поблизу мису Тузла. До пошуків залучалися два катера прикордонної служби, катера морського загону МНС та торгового порту, рятувальники морського координаційного аварійно-рятувального центру м. Керч та особовий склад прикордонної служби (усього 21 чол.).

Станом на 7 год. 14 листопада залишається на мілині суховантажне судно "Віра Волошина" (прапор України, порт приписки Маріуполь, вантаж сільськогосподарська техніка), яке 11 листопада в районі мису Меганом поблизу міста Судак сіло на мілину та отримало розкол корпусу носової частини навпіл (витоку нафтопродуктів у море не виявлено). Екіпаж судна 19 осіб евакуйовано. Силами Державної прикордонної служби здійснюється охорона судна.