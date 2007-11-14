Тузла забруднена нафтопродуктами

Продовжуються роботи з очищення берегової смуги о. Коси Тузла та водної поверхні протоки від нафтопродуктів, що потрапили у море під час шторму 11 листопада внаслідок розлому навпіл танкера ”Волгонефть-139” (Російської Федерації).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за даними прикордонної застави ”Тузла”, узбережжя о. Коси Тузла забруднено нафтопродуктами (довжиною близько 6000 м та в глиб острова до 300 м).

До робіт залучено підрозділи МНС та Мінтрансу (у кількості 63 осіб), спеціалізоване судно ”Світломор-1” та танкер ”Волгонефть-119” (Російської Федерації). Очищенно 175 погонних метрів берегової смуги.

Довідка УНІАН. Коса Тузла розташована в Керченській протоці впоперек акваторії. Рівень води в протоці постійно коливається, тому розміри коси не постійні. Її довжина становить від 6,5 до 7,0 км, ширина – близько 500 м. На острові розташовані пансіонати Керченського торгового порту й риболовецького комбінату, інфраструктура прикордонної охорони.