Плавзасоби затонули, тому що старі

Київ. 14 листопада. УНІАН. Наслідки шторму, що стався в Чорному і Азовському морях 11 листопада, продемонстрували проблему спрацьованості основних засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні уряду заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив вражаючі масштаби наслідків цього шторму. "Вони висвітили глибину проблем, які сьогодні є і в Україні, і в Росії, зокрема, спрацьованості основних засобів", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що всі плавзасоби "затонули через те, що вони дуже старі", і просто не витримали шторму.

Як повідомлялось, 11 листопада від могутнього шторму постраждали близько двох десятків як російських, так і українських суден. Шість з них затонули. Зокрема, в Керченській протоці розколовся навпіл танкер «Волганефть139». У воду вилилося 1,3 тис. тонн мазуту.

До води протоки потрапила велика кількість нафти і сірки. Повідомляється про масову загибель птахів і риби.