Знайдено ще одну загиблу людину

Сімферополь. 14 листопада. УНІАН. Сьогодні знайдено одну загиблу людину, припустимо, члена екіпажу судна "Нахічевань".

Про це повідомляє прес-служба Мінтрансзв`язку України.

Витікання нафтопродуктів із танкера «Волгонефть» ліквідовано. Локалізація й ліквідація забруднення проводиться технічними засобами спеціалізованих суден (українське та російське) із застосуванням хімічних препаратів (абсорбентів), призначених для збору нафти з водної поверхні.

Крім того, сьогодні після стабілізації погодних умов поновлено спроби швартування й перекачування залишків вантажу мазуту з кормової частини танкера „Волгонефть-139”.

Лоцманський бот №57 Керченського порту здійснює обстеження району аварії танкерів „Нахичевань” і „Вольногорск” із метою виявлення ознак витікання нафтопродуктів. На даний час забруднення не виявлені.

Гідрографічне судно Російської Федерації „Беркут” встановлює точні координати місць затоплення суден.

Гідрографічне судно України „ГС-272” перебуває на місці затоплення танкера „Ковель” і здійснює обстеження району аварії з метою виявлення ознак витікання нафтопродуктів. Поки забруднення не виявлені, проте несприятливі погодні умови значно ускладнюють роботу водолазів.

Також поки не виявлено витікання нафтопродуктів із танкера „Вера Волошина”, проте стан аварійного судна погіршився.

Не виявлено витікання нафтопродуктів у районі затоплення танкера „Хадж-Ізмаїл”, там продовжують шукати постраждалих.