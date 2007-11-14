За фактом забруднення моря порушено кримінальну справу (оновлено)

Сімферополь. 14 листопада. Керченською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.

Таке рішення прийняте під час дослідчої перевірки за фактом розлиття в акваторії Керченської протоки 11 листопада нафтопродуктів (зокрема мазуту).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, «поширення небезпечних для життєдіяльності живих ресурсів моря продуктів стало можливим внаслідок порушення спеціальних правил при транспортуванні вантажів». Зважаючи на загрозу для живих організмів моря, прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 243 (забруднення моря).

За фактом затоплення в Керченській протоці під час шторму 11 листопада чотирьох суден Керченською транспортною прокуратурою проводилася перевірка у порядку ст.97 Кримінально-процесуального кодексу України. За її результатами сьогодні порушено кримінальну справу за ч.3 ст.276 КК України – порушення правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту.

Спеціалістами Азово-Чорноморської екологічної інспекції відібрано проби морської води в районі затоплених суден – концентрація розчинених нафтопродуктів у воді перевищує норму від 3 до 15 разів. Акваторія протоки очищується. Об’єми зібраних нафтопродуктів та, відповідно, розмір завданих збитків уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждало понад десять суден, внаслідок чого в морі опинилися близько 1,3 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки (за попередніми даними, ємності з сіркою закриті кришками).

Фото УНІАН.