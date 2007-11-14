Матір вбила дитину за погану поведінку

Сімферополь. 14 листопада. УНІАН. У одному з селищ Сімферопольського району Автономної Республіки Крим у будинку знайдено мертвим з травмою голови п’ятирічну дитину.

Як повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, за підозрою в скоєнні вбивства затримано 32-річну матір. Жінку без постійного місця роботи.

Попередньо встановлено, що вона під час покарання за погану, на її думку, поведінку сина дерев’яною палицею заподіяла йому смертельні тілесні ушкодження.