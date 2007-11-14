Відбудеться конференція про голодомори

Сімферополь. 14 листопада. УНІАН. 16 листопада в Сімферополі, в залі засідань Ради міністрів АРК, відбудеться науково-практична конференція "Вшанування в Криму пам´яті жертв політичних репресій та голодоморів: діалог влади і громадськості".

Як повідомляє прес-служба Кримської організації Всеукраїнської громадської організації "Наша Україна", захід спрямований на сприяння виконанню в автономії Указів Президента України щодо заходів у зв´язку з 70-ми роковинами Великого терору та 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

Як повідомив керівник Громадського центру ВГО “Наша Україна” в АРК Андрій ІВАНЕЦЬ, до участі в заході запрошені відомі кримські науковці, представники Верховної Ради та Ради міністрів АРК, Представництва Президента України в АРК, органів самоврядування, громадсько-політичних організацій та етнічних громад Криму.

"Для нашого посттоталітарного суспільства важливо долати тоталітарну спадщину. Одне із головних завдань у цьому процесі, яке, гадаю, зрозуміле представникам всіх традиційних релігій та здорових суспільних доктрин, вшанування пам´яті мільйонів невинних жертв більшовицького режиму. Ми налаштовані на широкий суспільний діалог, який би допоміг це зробити найкраще. А нещодавня спроба ідейних нащадків злочинного режиму зірвати круглий стіл щодо цієї проблематики переконала нас у необхідності підвищити статус заходу", - сказав А.ІВАНЕЦЬ.

Конференція організована Громадським центром ВГО "Наша Україна" в АРК за підтримки видання "Медіа Крим".