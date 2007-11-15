Ющенко в Єрусалимі не забув про Керч

Єрусалим. 15 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що екологічна катастрофа у Керченській протоці підтвердила необхідність якнайшвидшого укладення угоди між Україною та Росією щодо екологічної безпеки Керченської протоки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам в Єрусалимі.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що одразу після того як сталась ця катастрофа, він доручив прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ провести термінові зустрічі з російською стороною і на державному рівні обговорити причини її виникнення.

За словами В.ЮЩЕНКА, катастрофа продемонструвала необхідність обговорення Україною та РФ, якого рівня має бути безпека в Керченській протоці.

«Я переконаний, що сьогоднішні двосторонні угоди не дають відповіді на те, що в екологічному плані Керченська протока може бути безпечною, тому нам сьогодні потрібно серйозно доопрацювати модель міждержавної угоди, яка б на нових принципах і засадах забезпечила експлуатацію Керченської протоки», - сказав Президент, додавши, що Україна і Росія мають зробити те саме, що зробила Туреччина по відношенню до Босфору і Дарданелл.

Зокрема, за словами глави держави, необхідно сформулювати вимоги безпеки до перевізників, до різного типу вантажів і, зокрема, форм безпеки їх транспортування.

В.ЮЩЕНКО сказав, що попросив В.ЯНУКОВИЧА домовитись з російською стороною про формування робочої групи щодо підготовки відповідної угоди. «Це потрібно для двох країн, це не лише питання України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також підкреслив, що вже проведені контакти дають підстави говорити, такий документ вдасться розробити.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада делегації урядів Російської Федерації і України під керівництвом прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і голови уряду РФ Віктора ЗУБКОВА на нараді домовилися створити Спільну робочу групу з подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 11-12 листопада 2007 р. в Азово-Чорноморському басейні. Спільній робочій групі, зокрема, доручено відпрацювати пакет пропозицій щодо подальшої експлуатації Керченської протоки.

14 листопада міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що Україна вже давно надіслала Росії пропозиції щодо укладення угоди про спільні підходи до навігації в Керченській протоці.