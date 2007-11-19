Експерти ЄС вивчають масштаби катастрофи у протоці

Сьогодні в Україні розпочинають роботу експерти Євросоюзу, які вивчатимуть масштаби екологічного лиха у Керченській протоці.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, експерти з Данії, Латвії, Італії та Португалії не лише оцінюватимуть загальний обсяг завданих збитків, а й надаватимуть поради щодо заходів, яких необхідно негайно вжити.

До групи фахівців з Центру інформації та моніторингу Єврокомісії приєднається також представник природоохоронного відділу ООН (UN OCHA/UNEP).

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія надає підтримку України у відповідь на її запит через Моніторинговий та інформаційний центр ЄС, відповідальний за питання цивільного захисту і питання забруднення морів.

16 листопада глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА звернувся з листом до Єврокомісії, у якому попросив про допомогу у ліквідації наслідків катастрофи у Керченській протоці.

Єврокомісія 12 листопада повідомила про готовність надати допомогу Росії та Україні у ліквідації наслідків стихійного лиха, однак 14 листопада міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ заявив, що в України та Росії достатньо ресурсів для подолання наслідків розливу мазуту в Керченській протоці і поки що немає необхідності у зверненні по допомогу до країн Євросоюзу.