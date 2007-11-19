Кабмін виділив Криму 4 млн. грн. для ліквідації наслідків стихії

Київ, 19 листопада. УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням №981-р від 14 листопада виділив 15 млн. грн. для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків стихії, що сталася 11-12 листопада в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та Севастополі.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, уряд виділив 4 млн. грн. Раді міністрів АРК, 2 млн. грн. – Дніпропетровській обласній держадміністрації, 1,5 млн. грн. – Запорізькій ОДА, 2,5 млн. грн. – Миколаївській ОДА, 2 млн. грн. – Херсонській ОДА, 3 млн. грн. - Севастопольській міській держадміністрації.

Уряд доручив Міністерству фінанасів здійснити ці видатки за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Усі регіональні органи влади повинні затвердити у тижневий строк за погодженням з Мінекономіки, Мінфіном, Мінрегіонбудом та Мінжитлокомунгоспом розподіл коштів у розрізі об`єктів, зруйнованих чи пошкоджених унаслідок стихії, а також подати до кінця 2007 року Мінекономіки, Мінфіну, Мінрегіонбуду, Мінжитлокомунгоспу і Державному казначейству звіт про використання виділених коштів.

Як повідомлялось, шкоду від шторму влада Криму оцінює в 150 млн. грн.