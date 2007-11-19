Європейський Союз готовий допомогти Україні у ліквідації наслідків екологічної катастрофи в Керченській протоці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, у ході сьогоднішньої зустрічі заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ обговорив з керівником делегації експертів ЄС з питань ліквідації наслідків екологічної катастрофи у Керченській протоці, політичним радником Європейської Комісії Фаузі БЕНСАРСОЮ можливості надання Брюсселем допомоги Україні у зв’язку з виливом мазуту та сірки, що сталася внаслідок аварії у Керченській протоці.

Представник Єврокомісії заявив, що ЄС готовий задіяти низку інструментів допомоги Україні для ліквідації наслідків цієї катастрофи, включаючи проведення екологічної оцінки експертами ЄК.

Планується, що після проведення відповідних зустрічей з представниками місцевої влади у Києві делегація Єврокомісії вирушить безпосередньо до регіону Керченської протоки з метою ознайомлення із ситуацією на місці.

К.ЄЛІСЄЄВ висловив вдячність європейській стороні за оперативне реагування на ситуацію, що склалася внаслідок екологічного лиха у Керченській протоці.