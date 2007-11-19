Завтра в Україні - День жалоби

17:39, 19 листопада 2007
Крым
0

Ющенко підписав указ

У зв’язку з трагедією, що сталася 18 листопада в Донецьку на шахті імені О. Ф. Засядька, Президент України Віктор Ющенко оголосив 20 листопада загальнонаціональним Днем жалоби.

Відповідний Указ Глава держави підписав сьогодні, 19 листопада, інформує прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, за даними Донецької ОДА, загиблими вважаються 72 шахтарі. Доля ще 28 гірників залишається невідомою.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter