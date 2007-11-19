Завтра в Україні - День жалоби
17:39, 19 листопада 2007Крым
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Ющенко підписав указ
У зв’язку з трагедією, що сталася 18 листопада в Донецьку на шахті імені О. Ф. Засядька, Президент України Віктор Ющенко оголосив 20 листопада загальнонаціональним Днем жалоби.
Відповідний Указ Глава держави підписав сьогодні, 19 листопада, інформує прес-служба Президента.
Як повідомляв УНІАН, за даними Донецької ОДА, загиблими вважаються 72 шахтарі. Доля ще 28 гірників залишається невідомою.
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