РФ та Україна підписали тимчасове положення

Морські адміністрації української та російської сторін підписали Тимчасове положення про порядок проходження суден у Керченській протоці.

Як повідомляє прес-служба Міністерства траснпорта України, даним тимчасовим положенням регламентовано, що принаймні два рази на добу - о 9:00 та 21:00 - сторони обмінюються даними щодо прогнозів погоди та штормові попередження для інформування суден та, при отриманні штормового попередження, приймають обопільне рішення про переведення суден у більш безпечне місце. Відповідно, функції контролю та нагляду здійснюють капітани Керченського морського торговельного порту та порту «Кавказ» у зонах своєї відповідальності.

У Керченській протоці вводиться єдина система забезпечення безпечного проходження суден. Так, у зоні відповідальності української сторони забезпечення регулювання руху суден здійснюється Центром регулювання руху суден «Керч» ДП «Дельта-лоцман», у зоні відповідальності російської сторони - Служба управління руху суден «Кавказ». Кожного дня до 18:00 ЦРРС «Керч» готує проект плану проходження суден на наступну добу.

Крім того, угодою обумовлено систему зв’язку між портами.

Для проходження суден Керченською протокою агентська компанія повинна подати заявку на адресу ЦРРС «Керч» та СУРС «Кавказ». При цьому мінімальним часом для подачі заявок для суден, які знаходяться в протоці і очікують проходження, установлено не менш аніж 6 годин до початку руху. Щодо умов проходження суден Керченською протокою, то всі судна, які курсують нею з Чорного і Азовського моря у прямому та зворотному сполучення, запрошують дозвіл у ЦРРС «Керч».

Заходження, вихід та поставка суден на якірні стоянки здійснюється з дозволу ЦРРС «Керч».

Пріоритетність у проходженні перед транзитними суднами мають танкери та судна з небезпечними вантажами, які очікують вивантаження на якірних стоянках. Усі ці судна з вантажем курсують виключно Керч-Єнікальським каналом.