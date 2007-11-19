Постпред пропонує створити комісію з оцінки збитків, завданих екології

Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО вважає, що ліквідація наслідків надзвичайної ситуації в Азово-Чорноморського басейні, визначення масштабів завданих збитків і вжиття заходів зі стабілізації екологічної ситуації у регіоні можливе за умови створення Міжвідомчої комісії за участю представників провідних міністерств і відомств України, навуковців та екологів.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Президента в АРК.

В.ХОМЕНКО вже звернувся з пропозицією до глави держави, і запропонував дати відповідне доручення зі створення Міжвідомчої комісії, котра має визначити масштаби збитків, завданих довкіллю.

В.ХОМЕНКО днями здійснив робочу поїздку в Керч та на острів Коса Тузла, під час якої ознайомився з ходом ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 11 листопада, в результаті розливу мазуту через аварію російського танкера у Керченській протоці.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більше десятка суден, в результаті в морі опинилося близько 1,2 тисячі тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки.

Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.