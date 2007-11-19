Зачищено більш ніж 2/3 узбережжя Тузли

На даний час зачищено більш ніж дві третини узбережжя острова Коса Тузла, кажуть у Міністерстві транспорту України.

Як кажуть у прес-службі Мінтранса, т/х «Аргус» з робітниками МНС, Керченського морського торговельного порту, добровольцями чисельністю більше п’ятисот чоловік на Тузлі здійснюються заходи щодо ліквідації наслідків забруднення. .

У зв’язку з погіршенням погодних умов (вітер північно-східний 20-22 м/сек) на даний час роботи щодо ліквідації наслідків забруднення у Керченській протоці призупинені.

Станом на ранок сьогодні, на острові Коса Тузла і на Аршинцевській косі (район Керчі) зібрано 2116 тонн нафтопродуктів у суміші з піском і водоростями, повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада через шторм у Керченській протоці постраждали більше десятка судів, в результаті в морі опинилося близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисячі тонн сірки.

Порушено кримінальну справу за фактом забруднення моря.