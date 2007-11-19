Гриценко, Плакіда та Куніцин виконали вимогу Ющенка

На сьогодні на виконання Указу Президента України "Про скасування спеціальних номерних знаків для службових транспортних засобів" до Департаменту Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України передано 41 номерний знак службових автомобілів.

Як йдеться у повідомленні прес-служби Департаменту Державтоінспекції МВС України, зокрема, передано спецномери службових автомобілів, що обслуговують голову Верховної Ради Автономної Республіки Крим (Гриценка - УНІАН); голову Ради Міністрів Автономної Республіки Крим (Плакіду - УНІАН); голову Севастопольської міської державної адміністрації (Куніцина - УНІАН); голову Севастопольської міської Ради (Саратова - УНІАН).

Також передано спецномери службових автомобілів, що обслуговують голову Верховної Ради України; Прем`єр-міністра України; Главу Секретаріату Президента України; секретаря Ради Національної безпеки і оборони України; першого заступника Голови Верховної Ради України; заступника Голови Верховної Ради України; першого віце-прем`єр-міністра України; віце-прем`єр-міністра України; віце-прем`єр-міністра України; голову Державної митної служби України; Міністра закордонних справ України; Міністра оборони України; начальника Генерального штабу Міністерства оборони України; Міністра охорони навколишнього природного середовища України; Міністра України з питань надзвичайних ситуацій; Голову Служби безпеки України та шести керівників Служби безпеки України; Генпрокурора України, начальника Управління Державної охорони України; Голову Національного банку України; Голову Одеської обласної державної адміністрації; Голову Одеської обласної Ради; Міністра вугільної промисловості України; Голову підкомітету Верховної Ради України; Голову Миколаївської обласної державної адміністрації; Голову Миколаївської обласної Ради; Голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації; Голову Дніпропетровської обласної Ради; Голову Державного комітету фінансового моніторингу; Спеціальні номери Генеральної прокуратури України (7 комплектів).

Справка. У державі було виготовлено та передано для закріплення за транспортними засобами 225 таких номерних знаків.